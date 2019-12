JAKARTA - Partai Nasdem belum memiliki sikap yang jelas terkait peluang untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka di Pilwalkot Solo 2020.

Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, partainya akan mendukung siapapun yang memiliki elektabilitas tinggi. Namun, kata dia, pihaknya belum mendapat hasil survei tentang elektabilitas Gibran.

"Kami belum dapat hasil surveinya, by the way tidak cuma Gibran, siapapun yang punya peluang menang karena elektabilitas tinggi Insya Allah kami dukung," kata Irma kepada Okezone, Kamis (12/12/2019).

Irma berujar, posisi Nasdem selalu "play to win." Jadi, kata dia, siapapun yang maju sepanjang elektabilitasnya tinggi, pasti akan didukung.

"Sepanjang Gibran meminta dukungan Nasdem dan punya elektabilitas tinggi, tentu kami dukung, dan Insya Allah Gibran punya elektabilitas tinggi karena saya dengar yang bersangkutan maju karena didukung banyak tokoh masyarakat," imbuh Irma.

Seperti diketahui, Gibran Rakabuming Raka sudah memohon doa restu kepada eyang putrinya Sudjiatmi Notomihardjo untuk maju di Pilwalkot Solo. Berdasarkan informasi yang dihimpun, putra sulung Jokowi itu akan mendaftarkan diri hari ini via PDI Perjuangan.

