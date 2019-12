JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan partainya belum memikirkan kontestasi Pemilu 2024. Sebab, Pemilu 2019 baru saja berlalu sehingga masih jauh untuk memikirkan itu.

Demikian disampaikan SBY dalam menyampaikan pidato refleksi tahun 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

“Pemilihan umum, sebuah kontestasi politik untuk sebuah kekuasaan, telah usai. Sementara, pemilu mendatang masih jauh, 5 tahun lagi,” kata SBY.

Presiden keenam RI itu mengaku malu kepada rakyat jika dari sekarang sudah memikirkan Pemilu 2024. Menurutnya, hal itu adalah sebuah nafsu untuk mendapatkan sebuah kekuasaan.

“Tak baik dan malu kepada rakyat, kalau saat ini kita memulai lagi kontestasi baru. Apalagi, jika semangat dan nafsunya adalah untuk mendapatkan kekuasaan di tahun 2024,” ujarnya.

Dia juga menilai tak etis juga berbicara politik 2024 sejak sekarang, mengingat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua baru saja dimulai. Hal itulah yang harus diingat oleh semua pihak.

"Juga tidak etis, karena pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua, baru mulai melaksanakan tugasnya. Mari hormati pemerintah kita, dan tentunya rakyat kita," ujar SBY.

Dilanjutkan SBY, Partai Demokrat berpendapat saatnya untuk menghentikan suasana permusuhan dan saatnya juga menghentikan politik yang membelah bahkan memisahkan. Dia memandang, posisi kawan dan lawan harus diubah hubungannya dengan hubungan antar-mitra untuk membangun bangsa Indonesia.

"Kemitraan dan kebersamaan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi rakyat. Rakyat menghormati negara dan pemimpinnya. Negara dan pemimpin sabar dan mengayomi rakyat dengan adil dan penuh rasa kasih sayang. Bersatu kita teguh. Bersama kita lebih kuat. Together we are stronger," ujar SBY.

