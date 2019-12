JAKARTA - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berharap Kapolri Idham Aziz segera membuka perkembangan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan kepada publik.

Menurut Bambang, masyarakat sudah sepatutnya mengetahui apa yang terjadi, dan bagaimana perkembangan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap kasus yang menimpa penyidik senior KPK itu.

"Kapolri harus segera membuka agar tidak membuat masyarakat semakin penasaran, dan semakin bertanya-tanya," ucap Bambang kepada Okezone, Selasa (10/12/2019).

Keterbukaan tersebut pun dinilai oleh Bambang tidak hanya mengenai perkembangan kasus, melainkan juga jikalau Idham Aziz merasa kesulitan mengungkap kebenaran kasus. Baginya, hal itu juga perlu disampaikan.

"Kalau pun memang kesulitan, Kapolri pun harus mengaku bahwa banyak kesulitan untuk menuntaskan kasus tersebut. Banyak kasus-kasus yang tak tuntas, banyak, bukan hanya kasus ini," ungkapnya.

"Masyarakat jangan diombang-ambingkan dengan pernyataan-pernyataan yang ternyata tidak ada buktinya, dan hanya sekadar manis di bibir," tambah Bambang.

Baca Juga: Jokowi Panggil Kapolri, Ini Kata Novel Baswedan

Seperti diketahui sebelumnya, baru-baru ini, Presiden Jokowi menginginkan bahwa penuntasan kasus Novel Baswedan dapat diselesaikan oleh Kapolri Idham Aziz dalam hitungan hari.

Kemudian, Kadiv Humas Polri Argo Yuwono mengungkapkan yang terkini adalah Kapolri Idham Aziz telah melakukan pertemuan dengan Jokowi, dan melaporkan perkembangan terbaru terkait kasus penyirama air keras Novel Baswedan.

(edi)