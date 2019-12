JAKARTA – Hari Relawan Internasional yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setiap 5 Desember ikut diperingati DPP Rescue Perindo.

Ketua Umum DPP Rescue Perindo Adin Denny menyampaikan pendapatnya tentang pentingnya peringatan Hari Relawan Internasional. Menurut Denny, momen ini sebagai perekat bagi organisasi masyarakat dan relawan untuk menunjukkan kontribusi mereka pada permasalahan kebencanaan di tingkat lokal, nasional maupun internasional, dalam upaya mencapai tujuan pembangunan milenium.

“Momen ini penting untuk mengkampanyekan pekerjaan mereka di antara komunitas mereka, organisasi non-pemerintah semisal LSM, badan-badan PBB dan petugas reaksi cepat (rescue) bekerja demi kemanusiaan,” tutur Adin, belum lama ini.

Rescue Perindo sayap Partai Perindo, jelas Adin, merupakan salah satu organisasi yang turut bergerak sebagai relawan.

Banyak kegiatan sosial yang telah dilakukan, baik dalam kegiatan sosial maupun penanganan bencana.

“Rescue Perindo setiap ada kabar bencana yang terjadi di negeri ini ikut terlibat. Setiap pengurus mulai dari pusat hingga daerah senantiasa mengambil peran. Berupaya semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat tanpa pamrih,” terangnya.

Salah satu yang menjadi bentuk nyata dari kegitan sosial kerelawanan disediakannya armada ambulans Perindo yang tersebar di setiap provinsi sampai ke kabupaten-kota.

“Dan ambulans Perindo ini tetap bergerak sampai saat ini tanpa lelah untuk membantu masyarakat. Ini bentuk nyata dukungan kami, kegiatan sosial kami yang semoga bermanfaat untuk sesama,” tukasnya.

“Volunteers are not paid, not because they are worthless, but because they are priceless (Relawan tidak dibayar bukan karena mereka tidak berharga, tapi karena mereka tidak ternilai),” tambah Adin.

(edi)