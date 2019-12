JAKARTA – Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman bersyukur atas penghargaan yang diberikan surat kabar The Straits Times Singapura terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi dinobatkan sebagai tokoh Asian of The Year oleh media cetak asal Singapura tersebut.

Fadjroel mengatakan penghargaan tersebut merupakan capaian setelah kerja yang dilakukan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Bersyukur tiada hingga kepada Tuhan. Alhamdulillah berkat kerja cerdas bersama seluruh rakyat Indonesia, Presiden Jokowi mendapatkan anugerah Asian of the Year 2019 dari The Straits Times Singapura," kata Fadjroel saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (6/12/2019).

Penghargaan tersebut diberikan kepada Jokowi berdasarkan suara bulat dari editor surat kabar Singapura tersebut. Jokowi dinilai berhasil dalam memperkuat posisi nasional dan global yang tidak hanya mempertahankan posisinya, tetapi juga menjadi ujung tombak Asean Outlook di Indo-Pasifik.

"Ini merupakan penghargaan prestisius dan pengakuan prestasi kerja bersama seluruh rakyat Indonesia," tutur Fadjroel.

Dia juga menambahkan, penobatan itu juga menjadi salah satu modal bagi pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan kerja-kerja pemerintah.





"Modal sosial untuk mewujudkan pancakerja, yakni pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, dan regulasi, serta transformasi ekonomi untuk meraih Indonesia maju, empat besar perekonomian terbesar di dunia pada 2045. Kita adalah bangsa pemenang," ucapnya.

