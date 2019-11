BENGKULU - Martono, satu dari ratusan bahkan ribuan tenaga pengajar honorer di provinsi Bengkulu. Dia sudah 14 tahun mengabdi menjadi guru honorer di sekolah dasar negeri (SDN) 17 Seluma.

Di Kelurahan Sembayat kecamatan Seluma Timur kabupaten Seluma, persisnya. Meskipun sudah mengabdi selama belasan tahun. Pria 34 tahun itu tetap bersemangat berbagi ilmu dengan anak muridnya.

Bagi bapak dua orang anak ini menjadi sosok ''Oemar Bakri'', merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Hal tersebut tidak lain untuk mencerdaskan generasi muda.

Pria kelahiran, 10 Januari 1985 ini mengajar saban hari selama empat jam. Murid kelas III, SDN 17 Seluma. Namun, profesi ini belum begitu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Profesi yang dijalani suami dari Meliati, ini mungkin tidak sebanding dengan honor setiap bulan. Di mana per bulan hanya Rp350 ribu. Bahkan nominal ratusan ribu itu diterima per tiga bulan atau per triwulan.

Honor itu tentu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, Oemar Bakri asal Seluma ini tetap semangat menjalani profesinya sebagai guru. Di balik honor minim itu dia maih bersyukur bisa menghidupi istri dan kedua orang anaknya.

Sebab profesi yang dia lakoni ini semata-mata untuk pengabdian. Demi proses kegiatan belajar mengajar (KBM), di tempat tinggalnya. Terutama di Kabupaten Seluma.

Namun, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Martono tidak terlepas dari topangan sang istri yang menjadi honorer di lingkungan sekretariat daerah kabupaten (Setdakab) Seluma. Sehingga kebutuhan hidup terpenuhi. Serba berkecukupan.

''Honor saya per bulan Rp350 ribu. Itu dibayar tiga bulan sekali. Saya sudah menjadi honor selama 14 tahun,'' cerita suami dari Meli Meliati, kepada okezone, Selasa 26 November 2019.

Terima Gaji Rp50 Ribu per Bulan Pengabdian Martono menjadi sosok Oemar Bakri tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana tidak, mulanya bapak dari dua orang anak ini mendapatkan honor sebesar Rp50 ribu per bulan. Tahun 2004, persisnya. Honor sebesar itu Martono terima tidak kurang dari dua tahun. Menyedihkan. Namun profesi itu tetap ditekuni Martono. Pria berkulit gelap itu tidak menghiraukan honor yang setara lima liter bahan bakar minyak (BBM) tersebut. Perjalanan Martono sebagai tenaga pengajar cukup miris. Berselang beberapa tahun menjadi guru honorer. Gaji per bulan mulai berangsur naik sebesar Rp200 ribu. Sehingga dia menerima gaji Rp250 ribu. Gaji sebesar itu tentu jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terlebih kedua anaknya yang telah duduk di bangku SD dan taman kanak-kanak (TK) di kabupaten Seluma. Martono tetap bersyukur. Dalam diri suami dari Meli ini tertanam jika dia menjalankan profesinya penuh keikhlasan. Sebab Oemar Bakri merupakan pekerjaan mulia dan bisa membawa seseorang lebih 'hebat' dan sukses. Profesi guru yang tekuni pria 34 tahun ini belum mendapatkan perhatian secara khsusus dari pemerintah dearah (pemda) kabupaten Seluma, maupun pemerintah provinsi (Pemprov) Bengkulu. Di mana honor guru jauh kata layak, ratusan ribu. Hal tersebut sangat dirasakan Martono. Selama belasan tahun. Berselang beberapa tahun, honor Martono kembali naik. Nominalnya masih ratusan ribu. Rp100 ribu, tepatnya. Kenaikan honor sebesar itu tentu membuat bapak dua orang anak ini cukup bahagia. Sebab honornya menjadi Rp350 ribu per bulan. Sayangnya, honor itu tetap dibayar per triwulan. "Mulanya honor saya Rp50 ribu per bulan. Berselang beberapa tahun honor saya menjadi Rp250 ribu. Kisaran 2011, honor saya menjadi Rp350 ribu. Walaupun hanya guru honorer tapi saya bangga bisa jadi guru," sampai Martono. Nasib Guru Honorer Honor ratusan ribu tidak membuat pria berkulit gelap ini menjadi putus asa. Dalam dirinya juga sudah tertanam selagi masih mampu dia akan terus menjalani profesi ini secara berkesinambungan. Suami dari Meli ini tidak akan bosan-bosannya memberikan ilmu kepada anak-anak didik di sekolah. Meskipun honor yang diterima jauh dari cukup. Namun, Martono menaruh harapan dengan pemda kabupaten, pemda provinsi dan pemerintah pusat. Tenaga honor menjadi perhatian. Terutama honor. Pria ini menilai jika peran guru honorer cukup besar. Di mana tenaga honorer guru sangat berperan dalam dunia pendidikan. Khususnya di Seluma. Bapak dari dua orang anak ini berharap jika dunia pendidikan di provinsi Bengkulu, terus maju dan berkembang. Hal tersebut tentu ditunjang perhatian terhadap tenaga pengajar. Honorer khususnya. "Hendaknya pemerintah, khususnya pemda memperhatikan nasib honorer. Terutama guru honorer," pungkas Martono.