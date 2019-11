TANGERANG - Jenazah Ciputra, Chairman dan Founder Ciputra grup tiba di Terminal Kargo sub Human Remain Service Bandara Soekarno Hatta pada Rabu, 27 November 2019 sekitar pukul 21.30 WIB. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Febri Toga Simatupang, Senior Manager Of Branch Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Jenazah diterbangkan melalui pesawat Garuda Indonesia dan tiba sekitar pukul 21.30, dan akan diserahkan langsung ke pihak keluarga setelah proses administrasi selesai." ujarnya.

Kedatangan Ciputra disambut pihak keluarga dan selanjutnya langsung dibawa ke Ciputra Artpreneur, Ciputra World 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan untuk disemayamkan. Sementara itu, jenazah baru akan dikebumikan pada hari Kamis, 05 Desember 2019 di pemakaman keluarga.

"Begitu sampai, akan langsung dibawa ke Ciputra Artpreneur untuk disemayamkan. Lusa baru persemayaman dibuka untuk tamu yang ingin melayat" ujar Budiansyah, menantu Ciputra.

Ciputra atau Tjie Tjin Hoan merupakan pengusaha properti sukses di Indonesia. Ciputra wafat pada usia 88 tahun di Gleneagles Hospital Singapore pada pukul 01.05 waktu Singapura.

