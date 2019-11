JAKARTA - Penunjukan staff khusus (stafsus) dari kalangan milenial diharapkan dapat memberikan terobosan dan inovasi dalam pembangunan Indonesia ke depan.

Aktivis pemuda Adi Widodo berharap, penunjukkan staf khusus dari kalangan milenial ini bisa memotivasi kelompok pemuda di daerah untuk maju membangun 'kampungnya'.

"Sudah saatnya tokoh – tokoh muda tampil kedepan memimpin pembangunan," kata Adi dalam keterangannya, Senin (25/11/2019).

Adi menilai, hanya generasi muda yang dapat mengetahui potensi-potensi daerahnya. Sehingga dengan dipimpin generasi muda agar pembangunannya menjadi lebih maksimal.

"Tuban perlu perubahan signifikan, dan Tuban perlu pemimpin yang mengerti bagaimana menjadikan Tuban sebagai daerah yang unggul, memiliki daya saing global dan yang pasti tetap menujukkan karakter luhur Tuban sebagai wilayah yang menjadi bagian sejarah terbentuknya Nusantara,” ujarnya.

Adi Widodo menyebut, menjadi perhatian khusus anak muda yang kini sukses menggeluti bisnis perminyakan dan memahami bidang IT ini menyebut, adalah Transportasi dan Wisata.

“Jika pihak luar sudah tahu Tuban itu seperti apa, saya yakin siapapun akan tertarik bahkan siap berinvestasi di Tuban,” tambah pria yang juga calon kuat Bupati Tuban ini.

Selain memiliki potensi wisata, Tuban juga memiliki potensi besar di sektor pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta hasil laut dan tambang.

"Ini harus diolah dengan baik agar pembangunan menjadi lebih maksimal," jelas Adi.

Sementara, pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) mengatakan bahwa kalangan muda lebih inovatif dan kreatif, serta seringkali berpikir dan bertindak di luar standar (out of the box).

”Mereka pasti punya terobosan-terobosan baru. Pak Jokowi sepertinya ingin menunjukkan kepada publik dan dunia internasional bahwa pemerintahannya didampingi generasi muda yang memang mumpuni. Dan ini memang eranya milenial. Generasi muda kita adalah orang-orang yang punya kemampuan dan kapabilitas,” tutupnya

