JAKARTA – Anggota Komisi X Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menyoroti jaminan sosial yang belum setimpal terhadap jasa para pendidik, pada peringatan hari guru nasional hari ini, Senin (25/11/2019).

“Guru bekerja mengajar dan mendidik siswa dengan fasilitas pendidikan yang terbatas. Guru juga bekerja dengan jaminan hidup untuk dirinya dan keluarganya yang pas-pasan, kalau tidak hendak dikatakan berkekurangan,” ujar Andreas kepada wartawan, Senin (25/11/2019).

Karena itu, Andreas mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar menjadikan guru sebagai skala prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia, sebagaimana dengan prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Guru pun harus menjadi skala prioritas dalam ide dan narasi besar pembangunan SDM,” tuturnya.

Andreas memaparkan, guru tak hanya bekerja mentransfer ilmu karena transfer ilmu dan pengetahuan hari ini sudah bisa dibantu teknologi.

Namun, lanjut dia, guru bekerja untuk mendidik, yang membutuhkan sentuhan-sentuhan yang tak tergantikan alat informasi maupun teknologi.

“Di sinilah peran penting para guru. Untuk itu, pemerintah khususnya di bawah komando Kemendikbud dengan Mendikbud milenialnya Nadiem Makarim perlu memikirikan program-program yang out of the box, untuk mengakselarasi kualitas dan kapasitas guru, memberikan jaminan fasilitas kerja yang layak untuk para guru, jaminan hidup yang layak untuk guru bekerja full time mendidik siswa,” tuturnya.





Politikus PDIP itu mengungkapkan, saat ini di Indonesia masih terdapat ratusan ribu tenaga guru honorer yang kerja bakti dengan penghasilan yang jauh dari kelayakan manusiawi.

“Kepada mereka ini, harus ada solusi segera demi Indonesia Maju SDM. Selamat hari guru!” tandas Andreas.





