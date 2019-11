JAKARTA - Permainan lompat tali yang biasa dilakukan anak-anak kali ini tampak berbeda. Perbedaan itu karena tali yang digunakan menggunakan ular yang diduga sudah mati.

Peristiwa itu enjadi viral setelah diunggah ke media sosial. Namun, belum diketahui kapan dan dimana peristiwa itu terjadi.

Dalam video yang diunggah akun @Ejakkulasi di twitter terlihat beberapa anak bermain lompat dengan ular yang masing-masing ujungnya dipegang oleh anak-anak lainnya. Tanpa rasa takut, anak-anak tersebut tampak nyaman dengan permainannya.

"Iya sih lompat tali, tapi masa pake uler juga :(," tulis keterangan video yang diunggah @Ejakkulasi.

iyasih lompat tali , tapi masa pake uler juga :( pic.twitter.com/3Lpc86Bvet— Eja (@Ejakkulasi) November 13, 2019

Video tersebut sudah puluhan ribu dibagikan ke media sosial sejak diunggah pekan lalu. Beragam komentar pun terus meramaikan video hingga saat ini.

"Inilah pentingnya mengedukasi anak tentang animal abuse, dr kecil dibiarin nanti gedenya jd tambah parah, animal abuse atau kekerasan thd makhluk hidup lainnya isn't a joke," tulis komentar @Itsblackkwidow.

"Sumpah ya ini tuh gak lucu dan sangat salah. Setuju bgt kalau ada yg protes “kalau anak kecil gapapa”, jgn smp mereka gede mikir nyiksa binatang kayak gini itu bkn mslh. Walaupun ularnya keliatan udh mati, but still, it breaks my heart," tulis komentar @widodosetarr.

