SIDOARJO - Dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia yang jatuh pada (20/11/2019), Bandara Internasional Juanda turut merayakan dalam rangka mendukung suara akan hak dan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia. Peringatan ini dirayakan di Terminal 2 Selasa 19 November 2019.

Bekerjasama dengan UNICEF, sebuah organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak serta ibunya di negara-negara berkembang, Bandar Udara Internasional Juanda menggelar kegiatan Kids Take Over dimana anak- anak diberikan kesempatan berperan menjadi petugas bandara di Terminal 2.

“Kami sangat mendukung program dunia untuk anak-anak, maka dari itu kami bekerjasama dengan UNICEF ikut berkontribusi dengan memberikan kesempatan untuk anak-anak dapat berperan menjadi petugas bandara. Selain memberikan pengalaman yang berbeda tentunya dengan ini kami berharap anak-anak dapat belajar dan berani dalam menyuarakan pemikiran mereka,” ujar General Manager Bandar Udara Internasional Juanda Heru Prasetyo.

Anak-anak dari Raka Raki Cilik Jawa Timur mencoba bermacam profesi yang ada di bandara. Dimulai dari menjadi Customer Care, anak-anak diberikan kesempatan untuk memberikan informasi kepada penumpang yang bertanya hingga mencoba announcement tiket yang hilang.

Selain itu, mereka juga mencoba menjadi Terminal Inspector dimana mereka berkeliling terminal memeriksa fasilitas hingga pelayanan. Tak hanya menjadi Customer Care dan Terminal Inspector , anak-anak juga mencoba berperan menjadi Duta Bandara dan Passenger on Ticket Systems.

Alexa (10) salah satu anak yang ikut dalam kegiatan ini mengatakan bahwa kegiatan Kids Take Over di Bandar Udara Internasional Juanda merupakan sebuah peluang yang spesial.

“Pada kegiatan Kids Take Over ini kami bisa banyak belajar. Tadi saya belajar melayani penumpang seperti membantu check-in dan mencetak tiket penerbangan pada mesin self check-in dan ini merupakan hal yang sangat menyenangkan untuk saya,” ungkapnya. (adv) (Wil)

