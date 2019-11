AKUN Facebook Sudirman Primus mengunggah sebuah gambar yang ada foto Basuki Tjahaja Purnama atau yang dikenal dengan panggilan Ahok yang tampak dipeluk dan dicium oleh dua wanita.

Di gambar itu juga terdapat narasi sebagai berikut: "Ini alasannya knp Alexis dipertahankan. Klo foto ini editan potong telinga saya !!!"

Gambar yang diposting Sudirman Primus ini juga dilengkapi caption atau kalimat: "ORANG YANG SEPERTI INI YANG AKAN MENJABAT DIREKSI SALAH SATU BUMN (PERTAMINA) INDONESIA SUDAH TERGADAI".

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Adi Syafitrah, salah satu Relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), ditemukan fakta bahwa foto Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini adalah hasil suntingan atau editan. Kini, postingan akun Sudirman Primus sudah dibagikan 251 kali saat tangkapan layar diambil.

"Foto tersebut adalah editan yang dibuat oleh Agan Harahap, seniman dan fotografer yang memang terkenal dengan foto-foto editannya. Foto serupa pernah diunggah oleh Agan Harahap di akun instagram-nya pada 19 November 2016," ujar Adi dalam ulasan periksa faktanya, Minggu (17/11/2019).

Dijelaskan dia, wanita yang ada di dalam foto itu sendiri adalah Miley Cyrus, penyanyi asal Amerika Serikat (sebelah kanan Ahok) dan Megan Fox, model yang juga berasal Amerika Serikat (di sebelah kiri Ahok).

Foto asli dari Miley Cyrus yang ada di foto editan tersebut adalah foto Miley Cyrus bersama Jeremy Scott pada tahun 2014 di acara MTV VMAs. Salah satu situs yang memuat foto tersebut adalah harpersbazaar(dot)com dengan judul artikel "Miley Cyrus and Jeremy Scott team up for NYFW".

Sementara foto asli dari Megan Fox, adalah foto ketika Megan Fox bersama Johnny Simmons di acara 34th Toronto International Film Festival in Toronto, Canada, 10 September 2009. Salah satu situs yang memuat adalah alamy(dot)com.

Sementara itu, sambung Adi, Agan Harahap sendiri mulai mengasah keahlian editing-nya sejak tahun 1999. Agan belajar photoshop secara autodidak. “Gue ke Gramedia, cari buku pedoman-pedoman ngedit foto, baca di tempat, hafalin, terus gue terapin di rumah, deh," begitu Agan mengenang metode belajar terbaiknya.

Dengan demikian, ditegaskan Adi, postingan foto Ahok bersama dua wanita itu adalah konten yang dimanipulasi. "Dimana, ketika gambar atau informasi yang asli dimanipulasi untuk menipu," tutup Adi.