BOGOR - MNC PEDULI melalui GTV dengan program CSR-nya kembali mendukung pelaksanaan kegiatan Charity Children Camp 2019 di wilayah Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu 16 November 2019.

Kegiatan yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Atma Jaya (FKUAJ), Asian Medical Student’s Association (AMSA) dan Pastoran Atma Jaya Wilayah Santo Lukas (PAWSL) ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pasien-pasien HIV anak di Indonesia.

Charity Children Camp 2019 tahun ini mengambil tema 'Superhero', dukungan sosial melalui berbagai kegiatan yang fun dan educating selama 2 hari yang diharapkan dapat memberikan motivasi serta membangkitkan semangat hidup para pasien HIV anak dan keluarganya.

Wajah bahagia pun terpancar Anak-anak pasien HIV yang menjadi peserta Children Camp 2019 saat mereka mengikuti rangkaian kegiatan yang beragam serta kaya manfaat, seperti skill class dimana pada sesi ini anak-anak mengikuti pelatihan menyanyi, menari dan menggambar, dalam kegiatan ini anak-anak juga bebas memilih kelas yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Sesi ini bertujuan mengembangkan minat anak dan menumbuhkan rasa percaya diri. Keceriaan anak-anak pasien HIV ini bertambah karena GTV membagikan souvenir untuk mereka.

Berbagai kegiatan charity yang khusus diperuntukan bagi pasien HIV anak selain bertujuan memberikan hiburan dan edukasi, juga sebagai bentuk dukungan psikososial tidak hanya bagi anak-anak pasien HIV namun juga bagi anggota keluarga yang juga mengikuti kegiatan ini.

Diharapkan dengan keterbatasan yang mereka miliki mereka tetap bersemangat dan tidak takut bermimpi untuk meraih cita-citanya. Sebelumnya, pada 2016 GTV juga telah berpartisipasi pada kegiatan yang sama 'Cancer Camp 2016' dengan tema Daylight (Dare Yourself to Live and Fight).

