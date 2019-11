View this post on Instagram

Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) berfungsi untuk tempat menyebrang orang (pejalan kaki), bukan di gunakan untuk menyebrang sepeda motor. Jajaran Sudinhub Jakarta Utara melakukan penindakan terhadap kendaraan bermotor yang ingin menyebrang dengan JPO. Ayo gunakan JPO sesuai dengan fungsinya. - via @dishubpademangan #jktinfo