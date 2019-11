JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kunjungan kehormatan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia H.E. Dato Zaenal Abidin Bakar, Rabu (13/11/2019).

Pada kunjungan ini, Dubes Malaysia secara khusus juga menyampaikan ucapan selamat kepada Menhan RI Prabowo Subianto atas pelantikannya belum lama ini.

"Di bawah kepemimpinan Menhan RI, pihaknya berharap kedepan hubungan persahabatan dan kerja sama Indonesia dan Malaysia khususnya di bidang pertahanan serta juga kerjasama kedua angkatan bersenjata yang telah terjalin baik selama ini akan semakin erat dan meningkat lagi," demikian bunyi siaran pers resmi Kemhan RI.

Eratnya hubungan kerjasama pertahanan Indonesia dan Malaysia yang merupakan dua negara tetangga dan masih satu rumpun bersaudara sangat penting bagi terwujudnya stabilitas keamanan di kawasan.

Turut mendampingi Menhan RI saat menerima Dubes Malaysia untuk Indonesia pada kesempatan tersebut beberapa pejabat Kemhan antara lain Dirjen Kuathan Kemhan, Kabaranakan Kemhan, Dirkersin Ditjen Kuathan Kemhan dan Karo Humas Setjen Kemhan. Sementara itu, Dubes Malaysia didampingi Athan Malaysia di Jakarta.

"Kunjungan para Dubes dari negara sahabat ini, selain untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus memperkenalan diri kepada Menhan RI, juga mewakili negaranya menyampaikan harapan dan keinginan masing - masing untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dengan Indonesia," demikian siaran pers Kemhan.

Usai menerima Dubes Malaysia, tak berselang lama Menhan RI juga menerima Delegasi The Federal Service for Military-Technical Cooperation (FSMTC) Rusia yang dipimpin oleh Deputy Director of FSMTC Chairman of The Russian Party of the Commission, Mr. Michael Petukhor.

Masih pada hari yang sama, Menhan RI juga dijadwalkan menerima kunjungan Dubes India Untuk Indonesia H.E. Mr. Pradeep Kumar Rawat.

Kunjungan Delegasi FSMTC Rusia kepada Menhan dilakukan disela-sela kunjungannya ke Indonesia dalam rangka mengikuti pertemuan tahunan Military Technical Cooperation (MTC) Ke-15 Indonesia - Rusia yang merupakan pertemuan rutin dilakukan kedua negara membahas kerjasama teknis militer kedua negara tersebut. Pertemuan tersebut berlangsung selama dua hari di Jakarta pada tanggal 12 sampai dengan 13 November 2019.