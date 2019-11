JAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang digelar pada 4 dan 5 Desember 2019 di Jakarta diyakini akan berujung musyawarah mufakat.

Ketua Pelaksana Tugas DPD Golkar Kaltim Mukhtarudin menyatakan bakal ada kesamaan pendapat antara kubu pendukung Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo yang disebut-sebut akan bersaing sebagai calon ketua umum Partai Golkar.

"Saya yakin akan ke sana. Musyawarah mufakat untuk menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024," ucapnya, Rabu (13/11/2019).

Mukhtarudin juga yakin, Airlangga akan memberikan Bamsoet tempat terhormat. "Airlangga dan Bamsoet harus tetap disatukan, bagaimana formulasinya, biarlah nanti disepakati di Munas," ujar Mukhtarudin.

Sekadar diketahui, Munas Golkar adalah forum tertinggi untuk membuat atau menghasilkan keputusan-keputusan atau kebijakan strategis. Dalam Munas tahun 2019 ini, kata Mukhtarudin, akan memiliki makna lebih karena menghasilkan sebuah kesepakatan yang membuat partai akan lebih dashyat.

Untuk menuju musyawarah mufakat, sambungnya, kubu pendukung kedua calon ketum Golkar harus sama-sama menahan diri. Jangan saling memanasi. Semua harus "cooling down".

"Semua harus berjiwa besar, harus satu visi dan berpandangan jauh ke depan. Kita sudah mengalami beberapa kali perpecahan. Kita tidak menginginkan semua itu terulang lagi," tutur Mukhtarudin.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Kalteng ini menuturkan, sulit memungkiri kenyataan bahwa Airlangga Hartarto akan memenangkan kontestasi ini. Namun, munas tetap mengedepankan musyawarah mufakat.





Sang pemenang, kata dia, juga tidak akan mengambil segalanya. "Jadi, tidak akan the winners take at all. Pemenang akan mengakomodasi. Itu keyakinan saya," tuturnya.

Karena itu, dia yakin Airlangga akan memberikan tempat bagi para pendukung Bamsoet.





