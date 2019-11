JAKARTA - Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan Alex Noerdin mengutarakan keyakinannya terkait Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada 4-5 Desember 2019 di Jakarta akan mencapai musyawarah mufakat.

"Insya Allah musyawarah mufakat. Arahnya sudah ke sana," ungkap Alex Noerdin, Selasa (12/11/2019).

Anggota DPR Komisi VII mengaku selalu mencermati perkembangan Munas, dan dirinya pun meyakini semakin mendekati acara pilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu semakin mengerucut. "Insya Allah sudah semakin mengerucut. Baik untuk adanya musyawarah mufakat atau siapa yang akan menjadi ketua umum," ujar Alex Noerdin.

Diketahui, dua nama yang ramai diberitakan bakal bersaing meraih kursi Ketum Golkar adalah Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo.

Soal itu, Alex Noerdin pun mengingatkan upaya Airlangga yang memperjuangkan Bamsoet merebut kursi ketua MPR beberapa waktu lalu. Artinya, kata Alex, Airlangga "no hard feeling" saat "all out" mendukung Bamsoet untuk dapat menduduki kursi ketua MPR yang sangat strategis itu.

"Hendaknya apa yang dilakukan Pak Airlangga itu diingat oleh Pak Bamsoet dan pendukungnya, agar langkah kita ke depan semakin baik dan malah tidak terjerumus dalam perbedaan yang hanya akan merugikan partai," kata Alex Noerdin.

Karena itu, Alex mengatakan pilihan yang paling rasional untuk kandidat yang layak menjadi ketum Partai Golkar lima tahun ke depan adalah Airlangga Hartarto. "Saya kira itu pilihan paling rasional ya. Kita simak, semua DPD Tingkat I dan hampir semua DPD tingkat II sudah mendeklarasikan dukungannya ke Pak Airlangga," tutur Alex.

DPD Golkar Sumsel, lanjutnya, memiliki 18 suara di Munas, satu dari DPD tingkat I dan 17 dari DPD tingkat II, Kabupaten/Kota. "Kita solid mendukung Pak Airlangga," ujar Alex Noerdin menegaskan.

Selain itu Alex juga menganggap pujian yang disampaikan Presiden Joko Widodo dengan menyebut Airlangga sebagai ketua umum Golkar yang top, adalah sinyal kuat adanya dukungan pemerintah untuk Airlangga untuk bertahan memimpin Partai Golkar.

"Itu sinyal kuat ya, kita tak bisa menafikkan itu," ujar Alex Noerdin.

