Hari ini, hari Minggu yang indah, mungkin Anda tengah menikmati akhir pekan bersama keluarga atau bersantai dengan kawan dan kerabat. Di sela-sela itu, mari menundukkan kepala sejenak, mengenang mereka yang telah memungkinkan kita semua menikmati kedamaian di alam kemerdekaan. Kita mengingat mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk tegak dan berdirinya Indonesia. Mereka yang telah berjuang untuk mencapai, merebut, mempertahankan kemerdekaan, serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya.