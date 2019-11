AKUN Twitter Lambe Turah membagikan gambar yang terdapat dua sisi foto Novel Baswedan, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam cuitan akun @TurahNyinyir itu, tampak dua foto Novel dengan kondisi sebelah matanya yang berbeda.

Akun Lambe Turah juga menuliskan narasi sebagai berikut:

“Seluruh Indonesia kena tipu.

Manusia Kadang Kelupaan..

Itu Shoflens Kadang Dipasang Kiri, Kadang Dikanan..

Maaf Cuma Mengingatkan Aja Pak.. 😂😂

#SeluruhIndonesiaKenaTipu”.

Intinya, akun Lambe Turah menyebut Novel Baswedan memakai softlens atau lensa kontak dan terkadang salah pasang. Cuitan ini muncul seiring dengan menyebarnya isu bahwa rusaknya mata Novel akibat penyiraman air keras merupakan rekayasa belaka.

Cuitan yang dibuat pada 7 November 2019 itu sudah dibagikan 71 kali dan disukai 178 kali per tangkapan layar dibuat.

Setelah dilakukan penelusuran oleh Aribowo Sasmito, Co-Founder, Head of Fact Checker Committee di Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), foto Novel Baswedan yang dibagikan akun Lambe Turah itu adalah hasil suntingan.

"Foto itu ditukar (flip) dari kanan ke kiri," kata Aribowo dalam ulasan cek faktanya, Jumat (8/11/2019).

Berdasarkan First Draft News, kata Aribowo, cuitan Lambe Turah ini masuk dalam kategori konten yang dimanipulasi. "Ketika informasi atau gambar yang asli dimanipulasi untuk menipu. Akun itu membagikan foto hasil suntingan sehingga membangun premis yang salah," tuturnya.

Dalam ulasan periksa fakta ini, Aribowo juga melampirkan sumber foto asli. Foto pertama yang dibagikan akun Lambeh Turah itu sebelumnya dimuat di salah satu media online.

“Penyidik senior KPK Novel Baswedan saat berada di gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/2). Sebelumnya Novel Baswedan disiram air keras saat pulang salat berjamaah pada subuh 11 April 2017," begitu deskripsi foto yang dimuat dalam media online tersebut.

Dengan nama fotografernya, Herman Zakharia. Namun, oleh akun Lambe Turah, foto karya Herman Zakharia itu dibalik posisinya.

Sementara itu, foto kedua yang memperlihatkan selaput putih terdapat di mata kiri Novel diambil dari video kanal Youtube media televisi nasional yang berjudul: "Kasus Novel Baswedan, Tim Advokasi Kirim Surat ke Presiden". Video itu diunggah pada 18 Oktober 2019 dengan judul: “Kasus Novel Baswedan, Tim Advokasi Kirim Surat ke Presiden".

Penelusuran asal kedua foto Novel Baswedan di atas, menggunakan metode dengan memotong kedua foto itu terlebih dahulu. Kemudian mengeceknya satu per satu dengan reverse image tools Google.





