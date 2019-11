JAKARTA – Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo mengatakan semakin semangat bekerja setelah melihat banyak milenial yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dia juga mengungkapkan siap belajar dan menerima masukan dari para senior.

Hal itu disampaikan Angela saat memperkenalkan diri dalam rapat kerja perdana dengan Komisi X DPR RI. Dalam rapat ini dibahas program kinerja Kemenparekraf selama lima tahun ke depan.

"Tak kenal, maka tak sayang. Banyak yang berpikir, ini ada anak muda di kabinet, perempuan, tapi saya lihat di sini juga banyak milenial, jadinya saya semangat," kata Angela di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 7 November 2019.

Dia menyatakan siap menerima masukan dari para senior. "Kami yakin bisa bersinergi dengan baik," ungkapnya.

Lebih lanjut Angela berharap pengalamannya selama 11 tahun di dunia usaha akan bermanfaat terhadap kemajuan dunia pariwisata dan ekonomi kreatif, bidang yang memang digelutinya selama ini dari hulu ke hilir.

Dia sendiri berpengalaman di bidang ritel dan media serta merupakan alumnus University of Technology Sydney, Australia, pada 2008 dalam program Arts in Communications (Media Arts and Production). Lantas, Angela melanjutkan pendidikan S-2 magister di University of New South Wales, Australia, bidang master keuangan.

Angela merintis karier dari bawah, sehingga betul-betul memahami dan menguasai lapangan. "Dari situ saya banyak belajar teamwork, bagaimana bekerja dengan tim, dengan karakter berbeda, mempunyai berbagai atasan. Seharusnya saya bisa bisa bekerja sama dengan Mas Tama dengan baik di bidang ini," ungkapnya.

Selama ini dia biasa membuat produk bernilai tambah yang bisa diterima masyarakat, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga tempatnya bekerja. "Semoga bisa jadi latar belakang yang baik untuk Parekraf. Tentunya dengan koordinasi menteri yang lain atas arahan Mas Tama dapat mencapai visi Pak Presiden," jelasnya yang disambut tepuk tangan riuh para anggota dewan.

Wishnutama dan Angela Tanoesoedibjo memaparkan berbagai program kerja Kemenparekraf dalam rapat kerja perdana dengan Komisi X DPR RI.

Pembahasan itu antara lain mengenai kalender wisata untuk lima tahun ke depan, terutama pada lima destinasi prioritas yang bakal menarik wisatawan asing. Adapun lima destinasi tersebut yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi Utara.