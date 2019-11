JAKARTA – Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 7 November. Ada kejadian menyenangkan, namun ada juga yang menyedihkan.

Berikut ini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 7 November, sebagaimana Okezone rangkum dari Wikipedia.org, Kamis (7/11/2019):

644 – Khalifah Kedua Islam, Umar bin Khattab, Meninggal Dunia

Umar bin Khattab adalah khalifah kedua Islam yang berkuasa pada 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin.

Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan ayah dari Hafshah, istri Nabi Muhammad.

Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan. Beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat yang paling utama dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar.

1917 – Vladimir Lenin Memimpin Kudeta

Pemimpin Bolshevik, Vladimir Lenin, memimpin sebuah kudeta melawan pemerintahan sementara Rusia yang dipimpin Alexander Kerensky. Ini sekaligus memulai Revolusi Oktober.

1945 – Masyumi Didirikan di Yogyakarta

Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) adalah sebuah partai politik Islam terbesar di Indonesia selama era demokrasi liberal. Partai ini dilarang pada 1960 oleh Presiden Soekarno karena diduga mendukung pemberontakan PRRI.

Masyumi adalah nama yang diberikan kepada sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang menduduki Indonesia pada 1943 dalam upaya mereka untuk mengendalikan umat Islam di Tanah Air.

1945 – PKI Didirikan di Cirebon

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah parpol komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Rusia dan Tiongkok, sebelum akhirnya dihancurkan pada 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang.

1963 – PM Indonesia Djuanda Kartawidjaja Meninggal Dunia

Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja wafat di Jakarta pada 7 November 1963 dalam usia 52 tahun. Djuanda adalah perdana menteri kesepuluh Indonesia sekaligus yang terakhir.

Ia menjabat pada 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu Djuanda menjadi menteri keuangan dalam Kabinet Kerja I.

Sumbangan yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Djuanda 1957 yang menyatakan laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan sebagai negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS).

2012 – Barack Obama Memenangkan Pilpres AS untuk Kedua Kalinya

Barack Obama memenangkan pemilihan umum presiden Amerika Serikat untuk masa jabatan kedua kalinya. Ia meraih jabatan ini bersama wakilnya Joe Biden.

Obama merupakan seorang politikus yang menjabat sebagai Presiden ke-44 Amerika Serikat. Ia merupakan orang Afrika-Amerika pertama yang menempati jabatan tersebut.

(han)