OJOL atau ojek online merupakan moda transportasi yang sering diandalakan masyarakat perkotaan.

Selain mengantarkan penumpang dan mambelikan makanan, para driver ojol tak jarang melakukan aksi-aksi di jalan yang membuat dirinya mendadak terkenal lantaran viral di media sosial.

Inilah beberapa kisah viral yang dilakukan oleh beberapa pengemudi ojol yang dirangkum Okezone:

1. Mengajari Anaknya Sambil Menunggu Orderan

Aksi driver ojek online viral di media sosial. Sambil menunggu orderan saat berada di sebuah restoran, ia tampak mengajari anaknya.

Foto bapak driver ojek online bersama sang buah hatinya beredar di media sosial (medsos) setelah diunggah pengguna Twitter dengan akun @mrmarisaa. Dalam unggahannya, dituliskan keterangan, dirinya melihat bapak driver ojol mengajari anaknya di tengah keramaian.

"Semalem ngelihat bapak-bapak ojol ngajarin anaknya belajar di tengah-tengah keramaian tempat makan dan sambil bapaknya nunggu dapet orderan. Terharu," tulis @mrmarisaa.

2. Dapat Orderan Mistis

Beredar video viral sebuah sepeda motor milik pengendara ojek daring (ojol) nyangkut di pohon bambu. Peristiwa ini dilaporkan terjadi di sekitaran Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta.

Mengutip dari unggahan akun Facebook Wawan Suprianto, kejadian tersebut bermula ketika pengendara ojol itu mendapat order mistis di daerah Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Abang ojol tersebut berhenti di depan rumah kosong. Kemudian ada seorang bapak yang hendak pergi ke masjid keluar dari sebuah gang. Dia lalu memberhentikan abang ojol itu. Dia meminta abang ojol tersebut mengantarkan seseorang. Belum jelas siapa orang yang diminta diantarkan itu.

Ketika mengantar penumpang itu, kejadian aneh dirasakan. Abang ojol tersebut merasa seperti sedang disenderi es batu, sangat dingin. Hingga akhirnya saat sudah sampai di sekitar kebun bamboo, peristiwa aneh ini terjadi.

Motor yang dikendarai abang ojol tersebut menyangkut di atas pohon bambu. Sementara si abang ojol pada pukul 05.00 WIB keesokannya ditemukan tertidur pulas di semak-semak penuh rumput.

Mengetahui kejadian mistis ini, sejumlah warganet pun memberikan komentar beragam. "Kok bisa ya sampe di tengah-tengah pohon bambu gitu, padahal kiri-kanan juga enggak ada yang rusak/patah bambunya," komentar akun Rizki Triandana.

3. Peduli Lingkungan dengan Punguti Sampah

Setiap orang punya tanggung jawab yang sama untuk melindungi bumi ini. Salah satunya dari sampah yang bertebaran di jalan. Tak ingin hal ini terjadi, seorang driver ojol lakukan aksi sosial yang kemudian viral di media sosial.

Ya, akun Twitter @ryan_nus melakukan aksi sosial dengan mengumpulkan sampah yang berserakan di jalanan dan dia kumpulkan di motornya. Jadi, setiap hari driver ojol Ryan akan membawa kantong plastik kosong dan jika dirasa sudah penuh, dia akan membuang sampah tersebut ke tempatnya.

Dalam postingannya, Ryan menuliskan caption seperti ini,

"Sudah seminggu terkahir bawa ojek online selalu bawa kantong plastik buat jadi tempat sampah. Selain sampah bekas jajanan dan tisu saya. Tiap kali nunggu penumpang dan ada sampah sekitar situ, selalu diusahakan dipungut. Kelar bawa ojek, tinggal dibuang. Langkah kecil emang, tapi semoga diikuti yang lain," tulisnya.

4. Berikan Jaket Untuk Remaja Bugil

Dalam video yang disebarkan akun @senengdipeluk abang ojek online tersebut diketahui tengah membantu seorang remaja laki-laki. Dia memberikan jaket cadangannya pada si remaja yang tidak terbalut pakaian sama sekali. Aksinya yang direkam netizen itu jadi pembicaraan banyak publik.

"My faith in humanity has been restored. Bapak ini menolong remaja laki-laki yang duduk sendirian di tepi jalan tanpa busana sama sekali," katanya.

Tidak hanya memberikan jaket cadangannya yang terlihat berwarna merah, si abang juga memakaikan langsung jaket tersebut ke si anak laki-laki tersebut. Hal ini tentu membuat siapapun yang melihat akan terenyuh hatinya dan bangga melihat perilaku si abang.

Akun @senengdipeluk menjelaskan kalau kronologi kejadian itu terjadi pada Kamis, 18 Juli 2019, pukul 11.35 wib. Peristiwa itu terjadi di daerah Melawai, Jakarta Selatan.

Netizen ini menjelaskan, saat lampu merah, remaja laki-laki itu sedang duduk di tepi jalan tanpa pakaian dan terlihat bingung. Lalu, abang ojek online yang baik hati itu menepikan motornya di samping si remaja.

5. Pengemudi Ojol Wanita Bawa Anaknya

Seorang ibu yang berprofesi sebagai ojek online (ojol) membawa anaknya saat bekerja viral di jagad maya. Seperti foto yang dibagikan @makassar_ iinfo, sang ibu terlihat tengah berada di depan sebuah gerai yang menjajakan minuman segar es teler.

Terlihat sang ibu mengenakan jaket warna hijau milik perusahaan tempatnya menjadi mitra Ojol. Selain itu sang ibu tengah ditemani seorang bocah saat membeli pesanan untuk pengorder.

Bocah itu berdiri di samping ibu saat memesan pesanan komsumennya dan disebutkan bocah itu adalah anak dari sang ibu driver tersebut.

Setelah viral dan banyak dilihat orang, beragam komentar berdatangan dari netizen dan menulis ke kolom kementar memberi semangat dan doa kepada ibu dan anaknya.

"Masya Allah, semoga panjang umur, sehat selalu buat ibu dan anaknya. Dilancarkan rejekinya teruntuk semua ibu-ibu tangguh di luar sana pokoknya, semoga lelahmu menjadi berkah," tulis @andiisrah_.

(Alifa Muthia Diningtyas - Magang Okezone)