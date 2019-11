JAKARTA - Sebuah video kocak yang menunjukkan aksi pelatih basket kegirangan jadi viral di media sosial.

Dalam video tersebut, seorang pelatih basket melakukan aksi di luar dugaan seperti berjongkok lalu berdiri, berjoget dengan antusias, lompat santai, bahkan melompat jungkir balik. Kabarnya pelatih tersebut bernama Bagir.

Bagir merupakan pelatih basket di sekolah SMP 1 Wiradesa dan SMA 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Timur. Dalam video itu, ia bertingkah di luar nalar saat mendampingi anak asuhnya bertanding.

Unggahan itu diviralkan dari akun Instagram @augiefantinus yang merasa terhibur dengan video tersebut.

"Kecintaannya sama basket membuat beliau jadi "gokil".. Besok Coach Bagir akan ke Jakarta dan maen "One on One" di Enzo's Basketball Court dan saya mau test kegokilannya hehehe.."

Aksi kocak dari pelatih basket membuat para netizen merasa terhibur setelah melihat video tersebut. Dari video tersebut juga berbagai komentar dilontarkan oleh netizen.

"Hahahahaha edannn keren kieuuuu," tulis komentar dari akun @armandmaulana04. "Hahaha gemes amat!!" tulis komentar @dirasugandi. "Coach , dgn tingkah coach kaya gitu apakah pemain yang anda latih tetap hormat dan segan terhadap coach ? Terima kasih," tulis komentar @rozarisqulazhar. (Maulidia)