JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyakini adanya rencana pertemuan pihaknya dengan Partai Nasdem untuk menyatukan berbagai pemikiran dan gagasan terkait dinamika politik Tanah Air. Tujuannya, terang dia, untuk menghasilkan keputusan politik yang memberikan manfaat bagi rakyat.

"Agenda pertemuan politik janganlah selalu diartikan politis untuk suksesi pemilu atau pilkada, tetapi untuk menyatukan berbagai pemikiran dan gagasan, sehingga keputusan politik akan bermanfaat bagi bangsa dan rakyat," kata Herman saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (5/11/2019).

"Komunikasi politik antar-pimpinan partai tentu sangat baik untuk dikedepankan dalam rangka mendiskusikan berbagai permasalahan bangsa dan mencari solusinya," lanjutnya.

Ia menerangkan, mengenai tanggal agenda pertemuan Demokrat-Nasdem belum diketahui secara pasti. "Saya belum mengetahui terkait rencana pertemuan ini. Saya pribadi menyambut baik pertemuan lintas partai," tutur Herman.

Partai Nasdem sendiri diketahui terus melakukan safari politik. Pada Rabu 30 Oktober 2019, mereka menggelar pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pertemuan itu menghasilkan sejumlah poin kesepakatan, seperti saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai.

Kemudian rencananya Nasdem juga melangsungkan pertemuan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) pada akhir November ini.

Safari politik Nasdem disebut-sebut berlanjut dengan Demokrat. "Ke Demokrat belum diagendakan, by the way sudah ada rencana," tutur Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago, Senin 4 Oktober.

