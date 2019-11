JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyebut rencana pertemuan elite politik antarpartai tidak perlu selalu diartikan sebagai pertemuan politis untuk suksesi agenda politik tertentu.

Hal itu diungkapkan Herman merespons perihal safari politik Partai NasDem terhadap beberapa partai, termasuk Demokrat.

"Agenda pertemuan politik janganlah selalu diartikan politis untuk suksesi pemilu atau pilkada, tetapi untuk menyatukan berbagai pemikiran dan gagasan, sehingga keputusan politik akan bermanfaat bagi bangsa dan rakyat," kata Herman kepada Okezone, Selasa (5/11/2019).

Herman mengungkapkan, pertemuan para elite politik memang sudah seharusnya dilakukan. Pertemuan itu justru baik dilakukan dalam membahas persoalan bangsa.

"Komunikasi politik antarpimpinan partai tentu sangat baik untuk dikedepankan dalam rangka mendiskusikan berbagai permasalahan bangsa dan mencari solusinya," tutur Herman.

Adapun terkait rencana Nasdem untuk bertemu dengan Demokrat, Herman mengaku belum tahu pasti. Ia belum mendengar rencana tersebut.

"Saya belum mengtahui terkait rencana pertemuan ini. Saya pribadi menyambut baik pertemuan lintas partai," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Partai NasDem belakangan terus melakukan safari politik, salah satunya dengan PKS. Pertemuan itu dilaksanakan pada Rabu, 30 Oktober 2019.

Dalam acara tersebut kedua parpol menghasilkan beberapa poin kesepakatan seperti saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai.





Rencananya Nasdem pada akhir November ini akan bertemu PAN. Safari kemudian terus berlanjut dengan Partai Demokrat. "Ke Demokrat belum diagendakan, by the way sudah ada rencana," tutur Ketua DPP Nasdem, Irma Suryani Chaniago, kemarin.





