JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan bahwa Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus sama-sama membangun sinergitas terkait dengan pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Kapolri Idham Azis usai melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

Idham memastikan, sinergitas Polri dan KPK menjadi salah satu program utama dirinya ketika dipilih menjadi Kapolri. Sehingga, kedepannya, bisa terwujud kerjasama dalam penegakan hukum yang baik.

"Seperti dalam program kerja saya memantapkan apa yang selama ini. Sehingga kedepan benar-benar intitusi Polri dan KPK bergandengan tangan, bisa sama-sama bangun sinergitas yang positif dalam rangka penegakan dan pencegahan tindak pidana korupsi Itu hal esensial," kata Idham dalam jumpa pers bersama Ketua KPK Agus Rahardjo.

 Baca juga: Ketum PSSI Iriawan Tak Perlu Mundur dari Polri

Menurut Idham, terjalinnya komunikasi ini tercipta bukan hanya ketika dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Polri. Tetapi, dia sudah intens membangun komunikasi sejak dahulu.

"Sebelumnya saya kemarin ketika menjabat di Propam Polda Metro Jaya dan Bareskrim membangun intens komunikasi silahturami bersama beliau. Beliau sudah saya anggap seperti kakak dan orang tua sendiri. Sehingga sebagai pejabat baru saya datang bersilahturahmi memohon arahan dan petunjuk," papar Idham.

Dikesempatan yang sama, Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal memastikan bahwa Polri dan KPK memiliki semangat yang sama terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Yang jelas masa depan pemberantasan korupsi the show must be go on, sekuat-kuatnya," ujar Iqbal.

 Baca juga: Kapolri Diminta Cermat Tentukan Posisi Kabareskrim

Menurut Iqbal, dengan berkunjungnya Kapolri Idham Azis ke KPK, ini merupakan bukti bahwa Polri memiliki keseriusan dan memandang bahwa KPK adalah mitra kerja lembaga penegakan hukum.

"Dan teman-teman dan publik juga harus paham Bapak Kapolri Jumat kemarin dilantik oleh Bapak Presiden yang pertama di kunjungi adalah Panglima TNI setelah itu yang kedua Ketua KPK, ini menunjukkan pesan bahwa beliau sangat ingin mensupport dan membantu tugas-tugas KPK secara Lembaga ini yang harus digarisbawahi," papar Iqbal.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengucapkan terima kasih kepada Kapolri atas kunjungan silahturahminya. Menurutnya, hal tersebut sinyal positif kedepannya untuk memperkuat sinergitas KPK dan Polri.

Tak lupa, Agus menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri yang selalu memberikan dukungan apabila tim lembaga antirasuah melakukan operasi-operasi penindakan.

"Intinya didalam kami bicara banyak kami juga ucapkan makasih. Selalu kalau ada operasi, KPK selalu mendapat dukungan di pusat dan daerah. Pimpinan ucapkan terima kasih. Dengam begitu soliditas KPK Polri semakin baik mohon doa restunya saja," tutup Agus.

(wal)