JAKARTA – Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan bertemu jajaran Partai Amanat Nasional (PAN). Ia mengungkapkan pertemuan diperkirakan dilakukan pada akhir November ini.

"Rencananya ke PAN akhir November," ujar Irma ketika berbincang dengan Okezone, Senin (4/11/2019).

Dia menyatakan pertemuan dengan elite-elite parpol lain tidak hanya membahas politik, tetapi juga untuk menjaga silaturahmi.

"Tentu ada yang dibahas. Masak ketemu cuma ngopi-ngopi saja. Yang pasti bentuknya silaturahmi kebangsaan," tuturnya.

Irma melanjutkan, kemudian Nasdem juga bakal menggelar pertemuan dengan pihak-pihak Partai Demokrat. Namun, tanggal pastinya belum diketahui.

"Ke Demokrat belum diagendakan. By the way sudah ada rencana," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, langkah Nasdem bertemu jajaran petinggi partai politik lain belakangan memang sering dilakukan. Sebelumnya pada Rabu 30 Oktober 2019, elite Nasdem yang dipimpin ketua umumnya Surya Paloh bertandang ke Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Pertemuan kedua parpol menghasilkan beberapa poin kesepakatan, seperti saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik.