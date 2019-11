View this post on Instagram

. . LEMPAR BOTOL Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, melakukan aksi lempar botol minuman saat menyaksikan pertandingan Kalteng Putra vs Persib kemarin. Ia lalu marah-marah kepada Kapolres Palangka Raya AKBP Timbul RK Siregar. AKBP Timbul Siregar membenarkan adanya peristiwa itu. Dia menyebut peristiwa itu terjadi karena Sugianto tidak terima ditegur olehnya. "Mungkin pas Gubernur emosional sama wasit tiba-tiba dia ngelempar botol ke lapangan. Begitu dia lempar botol ke lapangan, akhirnya para penonton ngelemparin botol. Ngelihat situasi itu, Gubernur masih melempar, saya tegur untuk tidak lakukan pelemparan," ucapnya.. "Ngelihat situasi itu, ya Gubernur masih melempar, saya tegur untuk tidak lakukan pelemparan. Mungkin nggak berkenan, dia negur. Dia turun dari tribun utama," sambung AKBP Timbul Siregar Walah Gubernur kok ikut lempar botol gitu ya.. Kena sanksi Komdis PSSI gak ya😁