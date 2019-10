JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merampungkan penyusunan tim untuk perjanjian perdagangan luar negeri pada 2020.

"Saya menyampaikan kepada Menteri Perdagangan dan Wamendag, Menteri Luar Negeri dan Wamenlu, saya sampaikan secara khusus bahwa perjanjian perdagangan harus kita lakukan secara terus menerus tanpa henti," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas penyampaian program dan kegiatan di bidang perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Menurut Jokowi, pemerintah telah menyelesaikan kerja sama dagang dengan negara Australia, melalui Indonesia-Australia Comprehesive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Baca Juga: Menlu: Presiden Jokowi Menaruh Harapan pada Diaspora Indonesia

Selain itu, Kepala Negara meminta jajarannya untuk mengembangkan kerja sama perdagangan luar negeri hingga ke negara-negara Eropa.

"Ini harus diteruskan ke negara lain dan paling penting harus diselesaikan akhir 2020 timnya (untuk perjanjian perdagangan luar negeri), disusun yang fix tidak berganti-ganti. Kemudian penyelesaian dan eksekusi lapangan juga terus dikerjakan dengan Uni Eropa," tutur Jokowi.

Ia pun kembali meminta menterinya di Kabinet Indonesia Maju memperluas perjanjian dagang dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN plus Six, yaitu India, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan New Zealand.

"Negara itu belum kita miliki perjanjian perdagangan, sehingga yang berkaitan dengan ekspor bisa kita selesaikan, juga trade agreement dengan negara-negara Afrika ini penting sekali tolong dilihat," papar Jokowi.

(edi)