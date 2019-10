JAKARTA - Anggota DPR RI, Nasir Djamil mengaku tak mempermasalahkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Kabareskirm, Komjen Idham Azis sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Tito Karnavian, meski yang bersangkutan belum tuntas menyelesaikan pengusutan kasus penyerangan air keras yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Ia meminta kepercayaan Jokowi kepada mantan Kapolda Metro Jaya itu, tak disia-siakan untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu mengungkap penyerangan biadab itu ketika duduk di kursi orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.

“Maka dalam pandangan saya, ini adalah cara Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus Novel. Jadi sebenarnya pesan yang mau disampaikan agar Pak Idham mau menuntaskan kasus Novel. Karena apapun ceritanya pak Idham punya tanggungjawab moral untuk menyelesaikan kasus Novel Baswedan,” kata Nasir kepada Okezone, Selasa (29/10/2019).

Seperti diketahui, Idham Azis juga turut ambil bagian dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Ketika masih menjadi Kapolda Metro Jaya dan masih berpangkat bintang dua atau Irjen dia juga belum berhasil mengungkap kasus tersebut. Lalu, menduduki Kabareskrim dia dipercaya sebagai penanggung jawab tim teknis bentukan Polri, tapi hingga kini perkara itu belum juga terungkap siapa aktor di balik kasus itu.

Menurut Nasir, melihat rentang waktu kasus penyerangan yang sudah begitu lama, seharusnya dia mampu menuntaskan kasus itu dalam waktu yang singkat.

“Tapi paling tidak kasus Novel sudah lama bergulir, menurut saya tentu tidak butuh waktu yang lama untuk mengungkapkan kasus ini,” ujarnya.

Politikus PKS itu mengaku, akan menanyakan langsung kepada Idham terkait target dirinya menyelesaikan kasus Novel saat nanti melakukan fit and proper test di DPR.

“Artinya saya lihat bahwa pembentukan pak Idham itu sebagai upaya penyelesaian kasus Novel. Kita lihat nanti bagaimana respon calon Kapolri tersebut,” pungkasnya.

