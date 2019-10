JAKARTA - Presiden Joko Widodo punya alasan khusus menunjuk Angela Tanoesoedibjo jadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.

Menurut Jokowi, Angela adalah sosok perempuan cerdas, pengusaha muda dengan segudang pengalaman yang bisa diaplikasikan ketika dipercaya sebagai Wamen. Angela diyakini mampu dan tepat mempromosikan pariwisata Indonesia.

"Angela Tanoesoedibjo pengusaha berpengalaman, pintar dalam promosi-promosi, sehingga saya berikan kepercayaan jadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," kata Jokowi saat memperkenalkan 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jumat (25/10/2019).

Dia berharap promosi-promosi pariwisata bisa lebih baik lagi, lebih fokus pada target-target yang dituju. "Wisatawan yang datang berkunjung ke Indonesia semakin banyak," ungkap Jokowi.

Berdasarkan data BPS, ada 15,8 juta wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia. Selama berada di Tanah Air, mereka rata-rata membelanjakan USD 1.220 per kepala per kunjungan atau istilahnya Average Spending per Arrival (ASPA).

Angka spending USD 1.220 per visit itu sudah gabungan antara wisman dari 19 pintu utama Imigrasi yakni 13,3 juta wisman, plus 2,71 juta wisman dari pintu lainnya, termasuk dari festival-festival cross border. Jadi, totalnya 15,81 juta wisman.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB tahun 2018 mencapai 4,50 persen, dan tahun 2019 tembus 4,80 persen.

Di sisi lain, ekonomi kreatif juga memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional karena mampu menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hingga Rp922 triliun pada 2016. Angka ini diprediksi terus naik setiap tahunnya sekitar 10%, sehingga pada 2018 diprediksi mencapai Rp1.105 triliun.

Angela Tanoesoedibjo mengaku telah diberikan arahan untuk membangun 10 destinasi baru, dengan 5 destinasi prioritas.

"Kita harus buat destinasi-destinasi wisata baru. Ada 10 destinasi wisata baru, tapi target utama ada 5 sampai tahun depan," jelasnya.

Diketahui 10 destinasi wisata prioritas yang dikenal dengan Bali Baru ini tercetus sejak 2015. Deretan destinasi ini akan menjadi daya pikat baru untuk mendatangkan turis mancanegara ke Indonesia. Adapun, ke-10 Bali Baru tersebut adalah Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara dan Morotai di Maluku Utara. Selain itu, Angela akan fokus mensinergikan pariwisata dan ekonomi kreatif. "Saya akan kerja dengan sebaik-baiknya dan bisa membawa pariwisata dan ekonomi kreatif lebih baik lagi," katanya. Angela telah dilantik di Istana Kepresidenan. Diangkat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 72.M.2019 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024. Keppres tersebut mulai berlaku sejak saat pelantikan, yaitu hari ini.