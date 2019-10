JAKARTA - Angela Tanoesoedibjo datang ke Istana pagi ini. Dia terlihat cantik menggunakan atasan putih dan bawahan hitam. Dikabarkan dia akan menduduki kursi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sejak pagi tadi, Jumat (25/10/2019) sejumlah tokoh berdatangan ke Istana. Rencananya, pelantikan wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo akan digelar pada pukul 14.00 WIB.

"Kita bangga ada perwakilan kita di kabinet dan semoga sukses unt kesejahteraan Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Partai Perindo Syafril Nasution.

Diketahui, Angela lahir di Ottawa, Kanada, 23 April 1987. Wanita berparas cantik ini merupakan anak sulung dari pasangan Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanaja Tanoesoedibjo.

Di usia yang masih terbilang muda, 32 tahun, wanita lulusan S2 dari University of New South Wales ini menorehkan segudang prestasi, baik dalam dunia bisnis maupun politik. Angela dinilai mumpuni sebagai calon menteri milenial yang tengah disiapkan Joko Widodo.

Anak pertama dari lima bersaudara ini merupakan alumnus University of Technology Sydney, Australia tahun 2008 program Arts in Communications (Media Arts and Production). Lantas, Angela melanjutkan pendidikan magister di University of New South Wales, Australia bidang master keuangan.

Bernaung di bawah panji Partai Perindo, Angela dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen). Dia calon anggota legislatif (caleg) dari Dapil Jawa Timur I yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Meskipun menjadi wajah baru dalam pencalonan Pileg 2019, Angela berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat dan meraup salah satu suara terbanyak, yaitu 30.707 suara. Selain dunia politik, pengalaman kepemimpinan dan kematangannya di dunia usaha tidak perlu diragukan lagi. Pada 2008, 2 tahun sebelum Angela lulus kuliah, dia menjadi salah satu pencetus dan menjadi Editor in Chief dari HighEnd Magazine dan HighEnd Teen Magazine. Angela juga pernah menjabat sebagai Corporate Finance & Business Development Associate PT Media Nusantara Citra Tbk pada 2010-2013. Pada 2013-2014, Angela menjadi Co-Head Vice President MNC Channels. Tak cukup sampai di situ, Angela menjabat Managing Director Global TV pada pertengahan 2014. Strategi yang digunakannya adalah dengan remaking program Bedah Rumah, Uang Kaget dan mereposisi Global TV menjadi GTV yang merupakan televisi keluarga Indonesia. Sejak 30 September 2016, Angela diangkat menjadi komisaris PT MNC Investama Tbk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. Pada Maret 2018, Angela diangkat menjadi Managing Director RCTI dan Managing Director GTV. 2015. Selain itu, Angela juga memegang tampuk kepemimpinan sebagai Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk, perusahaan media terbesar di Asia Tenggara. Meskipun sang ayah adalah seorang konglomerat di Tanah Air, tapi Angela mampu membuktikan dirinya menjadi wanita yang mandiri secara finansial buah hasil kerja kerasnya. Alhasil, di usia yang terbilang muda Angela sudah mapan secara finansial dan telah berkeluarga. Saat ini, Angela sudah memiliki dua orang anak dari hasil pernikahannya dengan Michael Dharmajaya pada Desember 2012. Kedua buah hatinya bernama Theodore Maximilian Dharmajaya yang lahir pada 2013 dan Madeline Dharmajaya yang lahir pada 2015.