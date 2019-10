JAKARTA - Nama Nadiem Anwar Makarim menjadi sorotan para netizen pagi ini. Bahkan, keyword "Nadiem Makarim" menjadi trending topic.

Keyword Nadiem Makarim menjadi trending topic nomor 4 pagi ini, setelah dia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem menggantikan posisi Muhadjir Effendy.

Para netizen mengomentari terpilihnya Nadiem dengan berbagai aneka opini, baik pro dan kontra. Seperti diketahui, ketika Nadiem melenggang ke Istana untuk interview oleh Presiden, para driver ojek online melakukan aksi keberatan. Nadiem dinilai belum mumpuni menyejahterakan para mitra driver.

Namun, banyak netizen yang memberikan ucapan selamat dan doa kepada Nadiem. Begitu juga media asing yang menyoroti sang Pendiri GoJek menjadi menteri.

@h*n*f*zzz

Wow it such a good news to knew that Nadiem Makarim became our new Mendikbud. Damn broh that sounds interesting, wanna really see his work for 5 years forward, hopes he could give us a good impact on our education system

@*ndr*67554203

Selamat untuk @NadiemMakarim

Mendikbudnya bang Nadiem Makarim,

Merevolusi Pendidikan ngajakin Pak TDW, CT, Mardigu dkk...

Saya Yakin Ekonomi Indonesia Bisa Naik 300%, dan jadi macan Asia Beneran.

Bukan Mimpi Lagi, tapi Kerja Nyata.

@**r*lnd_ Hahahahah ku terkagoem kagoem nadiem makarim jd menteri @*p*lc*nt* Saya terbilang cukup antusias menunggu pengumuman susunan kabinet kerja presiden jokowi. Dan betul saja terjawab dg salah satu menteri yg ditetapkan yaitu Nadiem Makarim (owner gojek) sbg Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. @ristekdikti @Kemdikbud_RI @y*r*k*rym : Nadiem Makarim jadi Mendikbud? siap siap Go-School