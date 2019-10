JAKARTA - Joko Widodo resmi dilantik sebagai Presiden RI periode 2019 - 2024 pada Minggu 20 Oktober 2019. Pelantikan dihadiri 17 kepala negara/kepala pemerintahan dan utusan khusus negara sahabat.

Dalam pidato pertama usai mengucapkan sumpah, Presiden Jokowi menargetkan Indonesia termasuk dalam 5 negara maju pada 2045. Presiden juga menargetkan pendapatan per kapita masyarakat Rp27 juta per bulan atau setera Rp325 juta per tahun. Di angka tersebut, berarti posisi kemiskinan mendekati 0% dengan PDB USD7 milyar.

Menanggapi pidato Presiden Jokowi, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, memberi apresiasi. "Ini merupakan mimpi besar, Presiden Jokowi berusaha menunjukkan roadmap masa depan bangsa Indonesia dalam 25 tahun ke depan, 100 tahun merdeka," ujar.

Untuk mewujudkan mimpi tersebut, sambung Kamrussamad, Presiden Jokowi harus memiliki menteri yang berani membuat terobosan dan inovatif. "Ini demi memujudkan janji dan target Presiden Jokowi," pungkasnya.

Seperti diketahui, pemeritah Joko Widodo - Ma'aruf Amin memiliki lima fokus dan prioritas untuk diselesaikan. Pertama menciptakan sumber daya manusia yang unggul; melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan akses produksi ke distribusi; menyederhanakan regulasi dan akan mengusulkan Undang Undang Cipta Lapangan kerja, Undang Undang Pemberdayaan UMKM; kemudian akan melakukan reformasi birokrasi besar-besaran, dan yang terakhir transformasi ekonomi. (adv)

