JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutip peribahasa dari pelaut Bugis untuk menggelorakan semangat keberanian usai dilantik kembali menjabat Presiden RI periode 2019-2024 di Gedung Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Jokowi ingin mengajak semua elemen bangsa untuk bersatu dan bekerja sama dalam membawa Indonesia menuju sebagai negara maju dengan tak terjebak sebagai negara berpenghasilan menegah.

Peribahas dari Bugis itu berarti layarku sudah terkembang, kemudiku sudah terpasang, lebih baik tenggelam daripada kembali.

"Pura babbara’ sompekku. Pura tangkisi’ golikku..." ujar Jokowi.

"Layarku sudah terkembang. Kemudiku sudah terpasang. Kita bersama menuju Indonesia maju!" tegas Jokowi dalam menutup pidatonya.

Pidato Jokowi itu juga sekaligus untuk menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Jusuf Kalla (JK) yang telah mendampinginya sebagai Wakil Presiden pada periode 2014-2019.

Sebelumnya, Jokowi mengajak seluruh elemen bangsa untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara kelas menengah.

Kepala Negara ingin Indonesia keluar dari jebakan negara dengan pendapatan kelas menengah pada satu abad kemerdekaannya pada 2045.

"Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya. Insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Target kita bersama," ujar Jokowi.

Jokowi menargetkan bahwa pada 2045, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai US$7 triliun. Menurut dia, Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. "Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai," ucapnya. Jokowi mengingatkan, target semua itu tidak bisa datang otomatis dan tidak datang dengan mudah. Sehingga, harus disertai kerja keras, dan pemerintah harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif.

"Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya," ucapnya.

