JAKARTA - Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 19 Oktober baik di dalam maupun luar negeri. Di Indonesia, Tragedi Bintaro dan lepasnya Timor Leste salah satunya.

Okezone merangkum beberbagai kejadian yang terjadi tanggal ini dikutip dari laman Wikipedia:

1. 1987 - Tragedi Bintaro

19 Oktober 1987 jadi catatan sejarah kelam bagi dunia perkeretapian di Indonesia dan menyedot perhatian dunia.

Saat itu kereta api patas ekonomi Merak jurusan Tanah Abang-Merak bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas jurusan Rangkasbitung-Jakarta Kota di jalur Jakarta-Serpong sekitar Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. sedikitnya 156 orang tewas, ratusan lainnya luka-luka.

Awalnya, kereta api patas ekonomi Merak berangkat dari Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas jurusan Rangkasbitung-Jakarta Kota yang berangkat dari Stasiun Sudimara, Tangerang Selatan.

Ilustrasi (Okezone)

Hasil penyelidikan ditemukan kelalaian petugas Stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkasbitung, padahal tidak ada pernyataan aman dari Stasiun Kebayoran. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalur yang kosong di Stasiun Sudimara.

2. 1995 - Berdirinya Pusat Administrasi Malaysia

Malaysia mendirikan sebuah pusat administrasi sebagai pengganti posisi Kuala Lumpur yang diberi nama sebagai Putrajaya yang diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia pertama yakni Tunku Abduk Putra.

Pendirian pusat administrasi itu sendiri dilakukan pada 19 Oktober 1995. Saat ini wilayah Putraja sudah diambil Selangor setelah dilakukan transaksi dengan pemerintah. Selain itu transaksi ini juga membuat Selangor memiliki dua wilaya persekutuan dan dalam batas-batasnya yaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya.

3. 1999 - Timor Timor Lepas dari Indonesia

Timor-Timor atau Timor Leste merupakan wilayah bekas jajahan Portugis yang dianeksasi militer Indonesia menjadi provinsi di Indonesia antara 17 Juli 1976 sampai resminya pada 19 Oktober 1999. Dulu provinsi ini merupakan provinsi ke-27 di Indonesia.

Penyambutan pemimpin Timor Leste oleh Presiden Jokowi (Okezone.com/Fakhrizal)

Timor-Timor berinteraksi dengan Indonesia setelah terjajajh selama 450 tahun oleh Portugal. Timor-Timor sendiri secara resmi merdeka dan menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002. Timor Leste lepas setelah digelarnya referendum yang mayoritas rakyatnya memilih merdeka dari Indonesia.

4. 2005 - Pengadilan Saddam Hussein

Pengadilan ini dilakukan atas presiden terguling oleh pemerintahan sementara Irak atas kejahatan terhadap kemanusiaan semasa pemerintahannya. Otoritas sementara koalisi mengusulkan pembentukkan pengadilan khusus Irak terdiri dari lima hakim Irak untuk mengadili Saddam Hussein dan bantuannya untuk dakwaan kejahatan perang dan genosida.

5. 1954 - Lahirnya Rudy Heryanto

Rudy Heriyanto merupakan pebulutangkis legendaris Indonesia. Ia terkenal di era 1980 hingga 1985. Ia merupakan atlet berprestasi binaan PB Djarum Kudus. Ia sendiri merupakan pemain ganda berpasangan dengan Bobby Ertanto.

Heriyanto berhasil menjuarai All England sebanyak dua kali. Pertama dalam All England 1981 di final pasangan ini mengalahkan sesama pemain Indonesia Tjun Tjun. Kedua dalam All England 1984 keduanya berhasil kembali mengalahkan pasangan Inggris.