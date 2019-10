View this post on Instagram

Wargi bandung pernah ngalamin kejadian unik gak sih pas dateng ke nikahan temen atau keluarga? . Mimin sempet ngalamin juga, jadi waktu itu mimin gak sengaja liat Postman sedang antri sambil bawa paket besar di undangan pernikahan salah satu warga di Bandung. . Awalnya sih bingung, biasanya mimin liat postman kirim barang ke rumah-rumah atau kantor, ternyata lebih dari itu loh, mimin respect banget deh sama Postmannya atas dedikasi & tanggung jawab terhadap pekerjaannya sampai ke konsumennya langsung. . Gimana nih komentar wargi Bandung tentang postman di cerita mimin?

A post shared by BANDUNG 💙 ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ (@infobdgcom) on Oct 18, 2019 at 4:04am PDT