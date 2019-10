JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku sangat menggemari atau ngefans dengan sosok Wakil Presiden (Wapres) Indonesia Jusuf Kalla (JK). Menurutnya, JK sosok yang memiliki segudang ilmu dan mampu memberikan solusi terhadap suatu masalah dengan cepat.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara tradisi pengantar purna-tugas JK Wakil Presiden tersebut diselenggarakan di Auditorium Mutiara PTIK-STIK Polri, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

"Mungkin Bapak tidak sadar, saya sebagai fans berat bapak, saya selalu perhatikan bapak tidak pernah berpidato pakai teks, hanya kertas kecil berisi poin, itu menandakan kekuatan knowledge. Dalam ratas, rapat paripurna, bapak berbicara tanpa teks, tapi bapak selalu berbicara out of the box. Bapak hanya bicara 5-10 menit tapi keluar solusi di situ. Solusi bapak selalu menyegarkan dan sangat rasional," kata Tito.

Selain itu, Tito menyatakan bahwa JK juga menjadi salah satu sosok yang diinspirasikan atau Role Model dalam kepemimpinannya mengomandoi Korps Bhayangkara.

"Tanpa maksud memuji, ini fakta, hal yang kami temukan beberapa puluh tahun atau waktu mendatang yang cukup lama untuk menemukan sosok yang setara pak JK," ujar Tito.

Menurut Tito, JK adalah pribadi yang sukses di berbagai bidang. JK dikenal dengan sosok pengusaha yang sukses lantaran usahanya telah menggurita. Kerja kerasnya itu, kata Tito, diperoleh dari proses yang bersih dan berkat kerja kerasnya merintis dunia usaha.

Selain dunia usaha, Tito berpandangan JK juga berhasil dikancah perpolitikan Indonesia. Segala asam garam telah dilalui oleh JK. Dia dianggap sebagai politikus yang telah melewati berbagai macam pengalaman.

"Beliau juga politisi, tmaintidak-mai menjadi Ketum Partai Golkar, beliau adalah tokoh senior di Golkar, beliau politisi birokrat yang sangat matang, pernah jadi Kabulog, Menko, dan satu-satunya Wapres yang menjabat dua kali dakam sejarah Indonesia. Itu tidak gampang apalagi di tengah pertarungan politik drmokrasi. Ini pengakuan publik, pengakuan rakyat," tutur Tito.

(aky)