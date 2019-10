JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara dialog bersama 100 ekonom Indonesia yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef). JK mengatakan pidato ini merupakan yang terakhir karena beberapa hari ke depan dirinya sudah tak lagi menjabat sebagai Wapres.

"Hari ini, sisa dua hari kerja saya di pemerintahan. Saya terima kasih. Ini pidato terakhir saya di acara teman-teman. Saya mau dengar aspirasi dan pandangan dari kawan-kawan ekonom," kata JK di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

JK juga menceritakan pengalamannya saat masih kuliah di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan dan bertemu dengan ekonom senior Emil Salim.

"54 tahun yang lalu, masih muda dan ganteng. Saya masih mahasiswa di Unhas. Sebagai ketua senat, ada seminar ekonomi Pancasila. Pembicaranya Pak Emil, Beliau baru pulang dari Den Haag. Katanya waktu itu, baru pulang terus ngomong utang Indonesia," tuturnya.

JK mengatakan, belajar ekonomi harus komprehensif. Tidak hanya memahami perkembangan ekonomi di Indonesia saja, tetapi juga di dunia. Pasalnya, perkembangan ekonomi dunia berkorelasi dengan pergerakan ekonomi di Indonesia.

Sekadar informasi, masa jabatan Jusuf Kalla (JK) sebagai Wapres RI akan berakhir seiring dengan akan diselenggarakannya pelantikan Jokowi-KH Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019. JK mengaku akan aktif mengurus sosial-keagamaan setelah selesai menjabat Wapres.

(qlh)