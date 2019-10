JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno menyatakan hingga sekarang dirinya belum pernah ditawari untuk mengisi jabatan menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Bahkan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto tak pernah menyinggung soal jabatan menteri dihadapan kadernya.

"Menurut saya, dari hasil pembicaraan saya sama Pak Prabowo, Pak Prabowo ga pernah mendorong-dorong nama menteri, karena Gerindra its not about to fight for posisition," tutur Sandiaga di rumahnya Jalan Pulombangkeng, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Bergaya bak Superman, Sandiaga Uno Isyaratkan Kembali ke Gerindra

Mantan Calon Wakil Presiden tahun 2019 ini pun menepis kabar yang berhembus, bahwa kembalinya ke Gerindra sebagai salah satu jalan untuk menjadi menteri di pemerintahan ke depan.

"Saya sampaikan bahwa keputusan apapun yang bapak akan ambil, saya akan mendukung, dan kemarin keputusannya itu sebetulnya sudah disampaikan kan bahwa, politik yang didorong oleh Gerindra adalah politik gagasan," tegas Sandi.

Baca juga: Sebagai Tokoh Berpengaruh, Sandiaga Dinilai Bagus Kembali ke Gerindra

Selain itu, Sandi menilai bila memang Partai Gerindra diberikan kesempatan menempatkan kadernya di pos menteri pemerintahan Presiden Jokowi, maka menurutnya, sosok Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo dianggap cocok untuk mengisi kursi tersebut.

"Kalau di partai urut kacang lah. Kader terbaik pertama ya Pak Prabowo. Dia penggagas itu saya siap membantu Pak Prabowo paling pantas saya rasa, dan ada kader Gerindra lain Edhy Prabowo yang lebih senior. Saya baru masuk lagi kemarin, kita enggak usah berspekulasi, tunggu aja," tukas Sandi.

(wal)