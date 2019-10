JAKARTA - MNC Group melalui MNC Peduli kembali menyelenggarakan kegiatan donor darah bertajuk "MNC Love Donation Let’s Share The Love with Your Blood', Kamis (17/10/2019).

Kegiatan yang diadakan di Tower III, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, dan menargetkan 250 kantong darah.

MNC Peduli baik dilakukan di iNews Tower, Kebon Sirih maupun MNC Studion Kebon Jeruk secara rutin mengadakan kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian akan ketersedian cadangan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Perwakilan PMI DKI Jakarta, dokter Risty mengatakan, melalui kegiatan donor darah yang diselenggarakan MNC Peduli dirasa sangat membantu PMI DKI Jakarta dalam menyediakan persediaan darah untuk wilayah Jabodetabek.

Nantinya, darah yang dikumpulkan tersebut bakal disalurkan ke rumah sakit di Jabodetabek terlebih khusus Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

"Untuk persediaan sendiri akan disebar ke Rumah Sakit yang ada di Jakarta khususnya Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo," kata Risty di lokasi.

Risty menyebut walupun antuasiasme karyawan MNC Group sangat besar, namun belum tentu semua bisa dilakukan donor darah. Karena ada beberapa kriteria untuk dapat menjadi menjadi pendonor.

"Untuk kriteria pendonor terbaik seauai dengan berat badan harus lebih dari 45 kg, usia diatas 17 tahun, kekentalan darah hemoglobin kadarnya harus berada di 12,5 -17,0 dan tensi darah 110-140," terangnya.

(kha)