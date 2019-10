JAKARTA - MNC Peduli melalui MNC Group kembali menyelenggarakan aksi donor darah bertajuk “MNC Love Donation” “Let’s Share The Love with Your Blood”, pada Senin (14/10/2019) di Gedung iNews Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kegiatan donor darah untuk ini bekerja sama dengan PMI Kota Sukabumi dan Depok. Ditargetkan 400 kantong darah terkumpul untuk nantinya disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Biasanya kita targetkan 300 kantong darah, tapi hari ini karena antusias kita targetkan 400 kantong darah," kata Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo di lokasi.

Ia berharap kegiatan ini dapat membantu PMI Kota Depok dan Sukabuki dalam menyediakan stok darah yang dibutuhkan bagi semua orang.

"Harapannya MNC Peduli terus membantu masyarakat dalam berbagai macam hal. Kemudian donor darah ini selain sangat simpel juga bermanfaat buat diri kita dan masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Direktur Direktur Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution menyatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk hajat hidup orang banyak. Sehingga, diharapkan aksi sosial ini dapat ditiru oleh yang lainnya.

"Kemudian, selain itu kita membantu masyarakat saudara-saudara kita. Menurut saya ini baik sekali dan bermanfaat sekali baik diri sendiri maupun masyarakat," kata dia.

