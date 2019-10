JAKARTA - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan meluruskan soal isu miring saat dirinya foto bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurut Novel, foto yang viral di media sosial (medsos) tersebut sengaja diviralkan oleh oknum.

"Itu menurut saya sengaja, yang bikin terpublis itu mungkin juga sebenernya tahu tapi sengaja, pak Anies itu tidak pernah ada kasus di KPK, soal orang dilaporkan, saya kira banyak orang yang dilaporkan," kata Novel usai bersaksi untuk perkara Markus Nari di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019).

Sebelumnya, viral sebuah foto Novel Baswedan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dikaitkan dengan sebuah lembaran yang tertulis 'tanda bukti penerimaan laporan atau informasi dugaan tindak pidana korupsi'.

Baca juga: Miryam Berkelit saat Dicecar Jaksa KPK Soal Tekanan Perkara Korupsi e-KTP

Dari hasil penelusuran di twitter, pemilik akun @YohanesPatty2 membuat cuitan yang ditujukan untuk akun resmi KPK terkait foto Novel Baswedan dengan Anies Baswedan di sebuah masjid.

Foto Novel dan Anies tersebut disandingkan dengan dua gambar lainnya yakni tanda bukti laporan atau informasi dugaan ‎tipikor serta pernyataan Anggota Pansus KPK DPR RI, Eddy Kusuma Wijaya.

Tiga foto tersebut dibumbui dengan tulisan 'CC@KPK_RI teruntuk Novel Baswedan. Kami rakyat akal sehat menanti klarifikasi jika ada barter perkara dengan modus intimidasi atau karena kekerabatan (KKN)‎ CC @KontraS@haris_azhar@antikorupsi @KomnasHAMJangan ada dusta antara KPK dan Negara'

Novel mengamini bahwa memang ada laporan yang masuk ke KPK soal Anies Baswedan. Namun, banyak laporan yang masuk ke KPK dan kemudian tidak serta merta menjadi kasus korupsi. Bahkan, katanya, ada juga laporan yang masuk ke KPK dengan menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

‎

"Jangan kan pejabat-pejabat yah, Pak Jokowi pun dilaporkan ke KPK, kasus Transjakarta, tapi kan konteksnya KPK kemudian tidak melihatnya itu sebagai perkara kan, belum ditentukan masalah gitu yah," ucapnya.

Menurut Novel, pertemuan antara dirinya dengan Anies Baswedan bukan suatu permasalahan. Sebab, posisi Anies Baswedan saat itu bukan orang yang sedang berpekara di KPK, melainkan hanya sebagai pihak terlapor.

"Jadi kalau bertemu dengan orang yang dilaporkan enggak ada masalah, yang bermasalah adalah bertemu dengan orang yang sedang diperiksa di satu kasus perkara, nah itu bisa menjadi masalah," terangnya.

"Tapi kalau dengan Pak Anies, Pak Anies enggak pernah ada masalah di KPK, enggak pernah ada penyelidikan terkait dengan hal yang berhubungan dengan pak Anies," sambungnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, juga telah mengklarifikasi soal foto Novel dengan Anies yang beredar di medsos. Kata Febri, foto tersebut bentuk serangan dan penyebaran informasi yang tidak benar karena dapat membentuk wacana negatif tentang lembaga antirasuah, utamanya terhadap Novel Baswedan.

"KPK memastikan dua hal tersebut tidak berhubungan. Perlu kami tegaskan, pengaduan masyarakat ‎bersifat tertutup dan diproses di Direktorat Pengaduan Masyarakat yang berada di bawah Kedeputian PIPM," kata Febri, Kamis 3 Oktober 2019.

Diklarifikasi Febri, peristiwa dalam foto tersebut terjadi setelah Anies dan Novel salat ashar bersama pada awal Juni 2017. Saat itu, Novel masih dalam proses perawatan mata setelah operasi di Singapura.

Sekadar informasi, Novel diserang dengan siraman air keras usai sholat subuh pada 11 April 2017 lalu. Satu hari kemudian, Novel dilarikan ke RS di Singapura untuk mendapatkan tindakan medis.

"Artinya pada awal Juni 2017 itu, Novel masih berada dalam perawatan intensif. Ada banyak pihak yang mengunjungi atau membesuk Novel di Singapura, termasuk Anies Baswedan yang masih memiliki hubungan saudara dengan Novel," kata Febri.