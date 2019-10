JAKARTA – Peristiwa penting dan bersejarah terjadai pada 5 Oktober. Sebut saja pendiria Tentara Nasional Indonesia dan kejadian jatuhnya Pesawat C-130 Hercules TNI-AU di Jakarta Timur, yang menewaskan 137 orang.

Selain peristiwa itu, masih ada sejumlah momen bersejarah lainnya. Berikut ini Okezone paparkan, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org, Sabtu (5/10/2019):

901 - Prasasti Kayu Ara Hiwang ditemukan di Desa Boro Wetan, Banyuurip, Purworejo. dan ditetapkan menjadi hari jadi Kabupaten Purworejo.

1143 - Raja Alfonso VII dari León mengakui Portugal sebagai kerajaan.

1550 - Didirikannya kota Concepción di Chili.

1910 - Portugal melepas status monarki dan menyatakan diri sebagai republik.

1915 - Bulgaria mulai terlibat dalam Perang Dunia I setelah bergabung dengan Blok Sentral.

1945 - Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (cikal bakal TNI).

Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan Rancangan Undang-Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004.

1962 - The Beatles mengawali debutnya dengan meluncurkan single berjudul Love Me Do.

1965 - Pemakaman jenazah Pahlawan Revolusi korban Gerakan 30 September/PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

1991 - Pesawat C-130 Hercules TNI-AU jatuh di Jakarta Timur, menewaskan 137 orang.

Pada tanggal 5 Oktober 1991, pesawat C-130 Hercules TNI AU jatuh di daerah Condet, Jakarta Timur, menewaskan 133 prajurit Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU dan 2 warga sipil. Tragedi di Condet ini terjadi disaat diselenggarakan Perayaan HUT ABRI ke 46.

1999 - Meyer Ardiansyah, mahasiswa Universitas IBA Palembang, tewas tertusuk saat demonstrasi menentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya di depan Markas Kodam II Sriwijaya.

2000 - Revolusi Bulldozer: Demonstrasi besar-besaran di Beograd yang diakhiri dengan mundurnya Presiden Slobodan Milošević dari jabatan Presiden Yugoslavia.

2004 - Sulawesi Barat resmi menjadi provinsi di Indonesia setelah pemekaran dari Sulawesi Selatan.