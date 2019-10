JAKARTA – Habitat for Humanity Indonesia gandeng MNC Peduli wujudkan mimpi masyarakat kurang mampu dengan membangun rumah layak huni. Kali ini, warga yang beruntung adalah Ujang, penduduk Kampung Curug, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari program 28uild (dibaca: to build) untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2019 mendatang. "Hari ini MNC Peduli bersama Habitat for Humanity Indonesia serta teman-teman volunteer dari MNC Land, MNC Sekuritas, MNC Studios International dan lainnya membangun beberapa rumah di sini dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda nanti," kata Head of CSR MNC Group, Teungku Havid di Bogor, Kamis 3 Oktober.

Ia berharap agar kegiatan seperti ini dilanjutkan kaum muda untuk memberikan rumah yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

"Ini kan rangkaian Hari Sumpah Pemuda, kami pada intinya berharap agar kaum muda Indonesia dapat meneruskan program seperti ini atau pembangunan lain untuk masyarakat Indonesia," tambah dia.

Terpisah, Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia Susanto Samsudin mengatakan, pihaknya juga mengajak untuk merayakan hari Sumpah Pemuda dengan kegiatan postif. Salah satunya dengan bergotong royong membangun rumah layak huni untuk keluarga yang kurang mampu, atau berpenghasilan rendah.

"Ayok kita bergotong royong membangun Indonesia. Karena 28 Oktober adalah acara Sumpah Pemuda, acara di mana seluruh pemuda pemudi Indonesia bersatu pada waktu itu melawan penjajah, tapi kali ini kita membangun Indonesia," katanya saat Jumpa Pers Program 28uild di Jakarta, Rabu 2 Oktober.

Sementara itu, salah satu warga penerima manfaat rumah layak huni, Ujang (48) mengaku sangat bersyukur dengan adanya program rumah dari Habitat for Humanity Indonesia bersama MNC Peduli ini. "Saya bersyukur sekali, karena rumah saya dibangun lebih layak. Saya ini buruh serabutan, tidak bisa bangun rumah. Alhamdulillah sekarang dibangun dan sudah dibuatkan kamar mandi," ucap Ujang.

