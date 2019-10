JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya menyatakan dukungannya untuk politikus Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet menjadi Ketua MPR periode 2019-2024.

“Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, partai kami akan mendukung Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR," kata Ketua Fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah kepada wartawan, Rabu (2/10/2019).

Basarah menerangkan, keputusan itu diambil usai adanya pertimbangan demi tegaknya demokrasi Pancasila yang dimana merupakan salah satu cirinya adalah pemenang pemilu berbagi kekuasaan dengan parpol peserta pemilu lainnya.

"Kursi Ketua MPR kami serahkan kepada parpol lain karena Ketua DPR sudah dipimpin oleh kader PDI Perjuangan dan jabatan Presiden yang juga dijabat oleh kader PDI Perjuangan. PDIP meyakini bahwa semangat demokrasi Pancasila bukanlah the winner take all (pemenang pemilu mengambil semua)," tegas dia.

Lebih jauh, kata Basarah, dukungan PDI Perjuangan terhadap Bamsoet bukan tanpa syarat. Seperti salah satunya mengawal betul pemerintahan Presiden Joko Widodo supaya berjalan sesuai asas konstitusi.

"PDI Perjuangan juga meminta Bamsoet mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk hadirkan Haluan Negara melalui Ketetapan MPR," imbuhnya.

Kemudian, Bamsoet juga harus melanjutkan dengan sungguh-sungguh program Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digagas pada awalnya oleh HM Taufiq Kiemas. Serta mendukung MPR untuk bekerja sama dan bersinergi dengan BPIP dalam tugas-tugas pembinaan ideologi bangsa.

“Syarat-syarat dukungan itulah yang telah kami sampaikan kepada Bamsoet dan rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar dan disambut dengan baik oleh Bamsoet dan rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar,” tandasnya.

