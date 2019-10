BERBAGAI peristiwa penting terjadi pada 2 Oktober di dalam dan luar negeri. Berbagai peristiwa penting itu di antaranya ditemukannya Galaksi NGC22 hingga kelahiran Mahatma Gandhi. Selain itu, tanggal ini juga ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional

Berikut peristiwa-peristiwa penting pada 2 Oktober yang dinukil dari Wikipedia:

1187

Tahun ini dianggap sangat bersejarah di kalangan kaum muslimin. Salahuddin Ayyubi berhasil merebut Yerusalem setelah 88 tahun di bawah kekuasaan Pasukan Salib.

1883

Galaksi NGC 22 ditemukan pada tanggal 2 Oktober 1883 oleh astronom Prancis Edouard Jean-Marie Stephan.

1869

Kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi.

1988

Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Raja Kesultanan Yogyakarta meninggal di Washington DC, Amerika Serikat.

Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Dorodjatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Indonesia.

2009

Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik.

Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam Daftar Representatif Budaya Tak benda Warisan Manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya Indonesia.

2010 Tabrakan kereta api KA Argo Bromo dan KA Senja Utama di perlintasan kereta api Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Puluhan orang tewas akibat kecelakaan ini. 2014 Joko Widodo (Jokowi) mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan pengganti Basuki Tjahaja Purnama. Jokowi mengundurkan diri dari Gubernur DKI Jakarta lantaran mengikuti Pilpres 2014, Jokowi sendiri berpasangan dengan Jussuf Kalla dan bersaing dengan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa.