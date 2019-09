JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan rotasi ke sejumlah posisi pejabat tinggi Polri. Diantaranya mutasi jabatan itu terjadi di kursi Kapolda Papua, Kapolda Riau dan Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra).

Perubahan posisi itu tertuang dalam surat telegaram Kapolri bernomor: ST/2569/IX/KEP/2019 Jumat (27/9/2019). Pengesahan surat itu ditandatangani oleh AS SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri S.

Adapun, posisi Kapolda Papua yang tadinya diisi oleh Irjen Rudolf A Rodja akan diganti oleh Irjen Paulus Waterpau. Sedangkan, Rudolf akan menempati Analisa Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri.

Lalu, posisi Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo dimutasi jadi Pati Baintelkam, penugasan di BIN. Jabatannya itu akan diisi oleh Irjen Agung Setya Imam Effendi.

Sedangkan, jabatan Kapolda Sultra akan diisi oleh Brigjen Merdisyam. Sementara, Brigjen Irianto akan dirotasi menjadi Irwil III Itwasum Polri.

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mutasi dan rotasi jabatan tersebut merupakan bentuk peningkatan kinerja yang terjadi di dalam internal Korps Bhayangkara.

"Mutasi ini adalah hal yang alami dalam organisasi Polri sebagai tour of duty and tour of area, penyegaran, promosi dan dalam rangka peningkatan performa kinerja organisasi menuju SDM unggul dan promoter," ujar Dedi saat dikonfirmasi, Jakarta.

(wal)