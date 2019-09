JAKARTA - Jagat dunia maya mendadak heboh setelah akun @sonyeonminhee menuliskan beberapa temuannya di lapangan terkait demo mahasiswa menolak Revisi KUHP.

Dalam postingan yang disertai gambar, akun tersebut menyatakan bahwa polisi mengamankan aksi unjuk rasa dengan menggunakan gas air mata yang sudah kedaluarsa.

Dalam foto yang dilampirkan, dijelaskan bahwa selongsong gas air mata yang ditemukan bertuliskan tanggal kedaluarsa pada Mei 2016.

Kemudian akun tersebut pun menyertakan secuil penjelasakn terkait bahaya gas air mata kedaluarsa yang disebutnya lebih berbahaya karena kandungan kimia yang lebih banyak dibanding gas air mata normal.

Bahkan disebutkan bahwa gas air mata yang sudah kedaluarsa dapat menimbulkan reaksi yang menghasilkan senyawa Sianida Oksida, Fosfor dan Nitrogens yang meningkatkan risiko ledakan.

"THEY'RE USING EXPIRED TEAR GASES????? HOW SICK CAN THE POLICES BE??? #HidupMahasiswa #HIDUPRAKYATINDONESIA #TolakRUUKUHP #TolakRKUHP #TolakRevisiUUKPK" ungkap akun tersebut, seperti dinukil Okezone, Rabu (25/9/2019).

Unggahan tersebut pun mendapat reaksi beragam dari netizen, sebagian ada yang mengutuk aksi polisi yang menggunakan gas air mata kedaluarsa dalam mengamankan unjuk rasa. namun sebagian lainnya justru menyayangkan unggahan tersebut karena dianggap terlalu melebih-lebihkan situasi yang ada dan menjurus ke arah provokasi.