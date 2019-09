JAKARTA – Situs resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini kembali bisa dibuka, setelah sempat diretas atau dihack, pada Minggu 22 September kemarin dengan tampilan gambar 'RIP KPK'.

Pagi tadi, website kemendagri.go.id masih belum bisa dibuka. Namun, Senin (23/9/2019) menjelang siang, laman itu kembali bisa diakses.

Sekira pukul 10.55 WIB tadi, Okezone sempat membuka situs kemendagri dan langsung masuk ke halaman depan dengan tampilan gambar Presiden Jokowi disertai kalimat kutipannya “pemimpin adalah ketegasan tanpa ragu.”

Menu di halaman depan dan foto-foto serta isi laman tersebut sudah bisa diakses seperti semula.

Sebelumnya, situs Kemendagri sempat diretas. Di halaman depan muncul gambar RIP KPK disertai tulisan berwarna hijau 'Your Files is Mine.' Kemudian tertulis juga 'Hacked by Security007' beserta ulasannya.

Pelaku seolah ingin meluapkan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap ingin melemahkan KPK dengan mendukung pengesahan revisi UU KPK.

Tulisan bernada kecewa itu berbunyi 'kau itu pemimpin, yang gaji kau itu kami, seharusnya kau menuruti apa keinginan kami, bukan keinginan mereka yang berdasi!!! suara rakyat kau batasi, semua kau anggap makar dan diskriminalisasi, kau hanyalah boneka yang diikat tali, tak lebih dari sebuah komedi!!!.'

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Kominfo, BSSN dan Siber Polri usai mengetahui laman resmi Kemendagri diretas.

(sal)